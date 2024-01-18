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ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича
Як повідомила радниця ДБР, Роман Гринкевич не перетинав державний кордон
фото з відкритих джерел

Як повідомила радниця ДБР, Роман Гринкевич не перетинав державний кордон

ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

«Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», – наголосила Тетяна Сапьян.

Сапьян повідомила, що сина львівського бізнесмена оголошено в розшук.

«Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав», – зауважила вона.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: Львів ДБР бізнесмен син

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