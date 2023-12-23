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Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
СБУ оперативно затримала коригувальника російських ракет
фото: скріншот із відео

Коригувальник ніколи не приховував свою проросійську позицію

Агент спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе Ria Lounge у центрі Краматорська 27 червня, – місцевий співробітник газотранспортного підприємства. Він навів ворожі ракети на кафе не за гроші, а з ідейних міркувань. Про це на брифінгу повідомила керівниця пресслужби Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, передає Укрінформ.

Прищепа зауважила, що нещодавно слідчі скерували обвинувальний акт до суду стосовно особи, яка підозрюється у наведенні ракетного удару по кафе Ria Lounge, де загинули багато людей.

«Ми зібрали всі необхідні експертизи і доказову базу. Чоловік підозрюється за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) КК України, і далі ми вже очікуємо на справедливий вирок суду… Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію», – сказала Прищепа.

Підозрюваний від свого колишнього знайомого, який зараз представляє «відділення розвідки командування внутрішніх військ «ДНР», отримав вказівку перевірити інформацію про місцезнаходження військовослужбовців Збройних сил України в приміщенні кафе Ria Lounge у Краматорську.

«Він, цей інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою одного з месенджерів свого облікового запису на телефон записав два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України. І відправив цьому своєму знайомому всі відеофайли», – розповіла співробітниця СБУ.

За її словами, в цей же день через 3,5 години російські окупаційні війська завдали ракетний удар по цьому кафе.

«А злочинець після фотографування кафе повернувся додому і спокійно там спав. І вже під ранок, з 27 на 28 червня правоохоронці його затримали. Він був удома і не очікував, мабуть, того, що за ним так швидко прийдуть», – констатувала Прищепа.

Увечері 27 червня 2023 року російські війська вдарили ракетами по Краматорську та селищу Біленьке, що неподалік. Зокрема, ворог влучив у піцерію в середмісті Краматорська на Донеччині. 

Контррозвідка Служби безпеки України «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. 

Теги: ракета Донеччина окупанти кримінал СБУ

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