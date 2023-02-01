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ДБР повідомило про підозру ексміністру Насалику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР повідомило про підозру ексміністру Насалику
фото: УНІАН

Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 млрд грн.

Як повідомляв «Главком», 24 листопада 2020 року ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

2 березня 2021 року Антикорупційний суд скасував закриття справи проти ексміністра Насалика.

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації. Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Нагадаємо, ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та колишній заступник держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимир Терещенко отримали підозру. 

Теги: ДБР суд

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