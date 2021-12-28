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    Суд покарав підлітків, які залізли в склеп та влаштували фотосесію з останками

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    Підліткам&nbsp;заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року - Суд покарав підлітків, які залізли в склеп та влаштували фотосесію з останками
    Підліткам заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року
    фото: ifr.gp.gov.ua

    Троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки

    На Івано-Франківщині підлітам, які розгромили могилу, суд заборонив вечорами виходити з дому. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

    Як встановило слідство, у серпні на цвинтарі в Коломиї троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки. Потім підлітки влаштували фотосесію із черепом, а також знімали те, що відбувалося, на відео, яке потім опублікували в соцмережах.

    Склеп, де підлітки знімали фото та відео / ifr.gp.gov.ua
    Склеп, де підлітки знімали фото та відео / ifr.gp.gov.ua

    Тепер же суд визнав підлітків винними у нарузі над місцем поховання та останками померлого, їм заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року.

    До слова, у Харкові відновили зруйнований вісім років тому пам’ятник воїнам УПА (фото).

    Теги: прокуратура суд кримінал вандалізм Івано-Франківщина поховання
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    Суд покарав підлітків, які залізли в склеп та влаштували фотосесію з останками