Суд покарав підлітків, які залізли в склеп та влаштували фотосесію з останками

Підліткам заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року

Троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки

На Івано-Франківщині підлітам, які розгромили могилу, суд заборонив вечорами виходити з дому. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у серпні на цвинтарі в Коломиї троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки. Потім підлітки влаштували фотосесію із черепом, а також знімали те, що відбувалося, на відео, яке потім опублікували в соцмережах.

Склеп, де підлітки знімали фото та відео / ifr.gp.gov.ua

Тепер же суд визнав підлітків винними у нарузі над місцем поховання та останками померлого, їм заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року.

До слова, у Харкові відновили зруйнований вісім років тому пам’ятник воїнам УПА (фото).