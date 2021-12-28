Суд покарав підлітків, які залізли в склеп та влаштували фотосесію з останками
Троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки
На Івано-Франківщині підлітам, які розгромили могилу, суд заборонив вечорами виходити з дому. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Як встановило слідство, у серпні на цвинтарі в Коломиї троє неповнолітніх відсунули бетонну плиту в склепі, розкрили труну і витягли з неї останки. Потім підлітки влаштували фотосесію із черепом, а також знімали те, що відбувалося, на відео, яке потім опублікували в соцмережах.
Тепер же суд визнав підлітків винними у нарузі над місцем поховання та останками померлого, їм заборонили виходити на вулицю увечері до травня 2022 року.
До слова, у Харкові відновили зруйнований вісім років тому пам’ятник воїнам УПА (фото).