Росіяни розробили стандарти із поховання у братських могилах

У МНС Росії розробили ГОСТ із термінового поховання трупів у братських могилах

У Росії розробили ГОСТ термінового поховання в братських могилах трупів людей і тварин, які загинули в ході або внаслідок військових конфліктів, а також внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час. Документ розміщено на порталах правових та нормативно-технічних документів, у тому числі на сайті МНС.

Розроблені Всеросійським науково-дослідним інститутом транспортного машинобудування з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС стандарти мають набути чинності 1 лютого 2022 року. Відповідно до них, при виборі місць поховання слід враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, рельєф та розташування джерела водопостачання.

При похованні тіл загиблих у братських могилах відстань по горизонталі між трунами має бути не менше пів метра і бути заповнена шаром землі та шаром хмизу, відстань по вертикалі також не повинна перевищувати пів метра. Поховання померлих, які мають високе радіоактивне тло, має відбуватися на спеціально відведених ділянках.

Хоронити померлих від особливо небезпечних інфекцій вказано в оцинкованих, герметично закритих трунах.

Місцева влада у мирний час мусить створювати запаси коштів для проведення термінових поховань, у тому числі трун, патологоанатомічних мішків, дезінфікуючих засобів (хлорного вапна), засобів індивідуального захисту. На базі ритуальних служб створюватимуться команди з термінового поховання трупів у військовий та мирний час. Вони будуть збирати тіла загиблих, доставляти до місця поховання та ховати їх.

Нагадаємо, за даними розвідки Великобританії, Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.

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