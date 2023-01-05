Суд захистив киянина, який із пістолета стріляв у ворожий дрон

За прогнозами американського Інституту вивчення війни, російські війська використають 1750 іранських дронів в Україні до травня 2023 року

Чоловіку загрожував штраф і конфіскація зброї

Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно киянина за стрільбу з травматичної зброї по ворожому дрону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 14 грудня.

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До суду надійшов протокол щодо чоловіка, який склало столичне управління поліції. У ньому наголошувалося, що 4 листопада о 21:35 год. місцевий мешканець здійснив декілька пострілів з балкону будинку з пістолета «Форт 12Р», чим скоїв адміністративне правопорушення. За стрільбу в населених пунктах у неведених місцях передбачено покарання у вигляді штрафу до 170 грн із конфіскацією зброї.

Натомість киянин просив суд закрити справу. Пояснив, що того дня побачив літаючий об`єкт схожий на ворожий дрон та вистрілив вгору з балкону своєї квартири, щоб захистити мешканців будинку.

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Суд дійшов висновків, що чоловік, хоч і вчинив адмінправопорушення, але діяв у стані крайньої необхідності. Тобто ліквідовував небезпеку, що загрожувала життю та здоров’ю людей.

Також суд розпорядився повернути чоловік його пістолет «Форт 12Р», який вилучила поліція.

Як повідомляв «Главком», за прогнозами американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська використають усі обіцяні 1750 іранських дронів в Україні до травня 2023 року, якщо вони запускатимуть їх тими ж темпами, що й у період з вересня по грудень 2022 року.

Крім цього, українські журналісти встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.