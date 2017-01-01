Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Сьогодні на засіданні присутні адвокати Януковича

У середу, 27 грудня, Оболонський районний суд Києва продовжив засідання у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. На засіданні присутні адвокати Януковича, які минулого разу не з'явилися через відрядження до Росії. Триває допит свідків зі сторони обвинувачення. Як відомо, 4 грудня Оболонський



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Сьогодні на засіданні присутні адвокати Януковича

У середу, 27 грудня, Оболонський районний суд Києва продовжив засідання у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

На засіданні присутні адвокати Януковича, які минулого разу не з'явилися через відрядження до Росії.

Триває допит свідків зі сторони обвинувачення.

Як відомо, 4 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Януковича знову захищають платні адвокати, від яких він відмовився влітку.

11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України