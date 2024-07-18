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Суд розглядає нове кримінальне провадження проти ексрозвідника Червінського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд розглядає нове кримінальне провадження проти ексрозвідника Червінського
Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
фото: Facebook/«Європейська солідарність»

Раніше суд дав можливість Червінському вийти на волю під заставу в 9 млн грн

У Шевченківському суді розглядається нове кримінальне провадження проти ексрозвідника Романа Червінського. Про це повідомляє партія «Європейська солідарність».

Зокрема, вчора Червінського випустили під заставу з Кропивницького СІЗО, однак сьогодні стало відомо, що ексрозвіднику можуть обрати знову запобіжний захід.

Як заявила нардепка Ірина Геращенко, під суд вже «нагнали поліції та охорони».

«У Шевченківському суді розпочалося нове ганебне судилище над Романом Червінським. Судилище відбувається з усіма можливими і неможливими процесуальними порушеннями. Владі немає чим зайнятися? Депутати «Європейської солідарності» на судилищі і готові взяти Романа на поруки», – написала вона.

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У Шевченківському суді розглядається нове кримінальне провадження проти ексрозвідника Романа Червінського
фото: Facebook/«Європейська солідарність»

Раніше суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу в 9 млн грн. Згодом стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського.

Як повідомлялося, розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із чотирма потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Читайте також: Червінський вийшов із СІЗО. Що відбувається зі скандальною справою ексрозвідника
Теги: Європейська солідарність суд Ірина Геращенко Роман Червінський

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