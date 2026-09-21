Справа на 160 млн: суд розкусив маневри Тетяни Крупи із заміною захисників

Вищий антикорупційний суд не піддався на спробу захисту колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи поставити судовий процес на паузу

Вищий антикорупційний суд відмовився відкладати підготовче засідання у справі колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Сторона захисту тричі порушувала питання про перенесення засідання, зокрема через недостатній час для ознайомлення нових адвокатів із матеріалами кримінального провадження, повідомляє кореспондент «Главкома».

На лаві підсудних перебувають сама Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та син Олександр, який раніше очолював Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Усю родину обвинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 160 млн грн, а також у легалізації коштів та недекларуванні майна.

Адвокати Тетяни Крупи просили перенести засідання через потребу в додатковому часі для вивчення матеріалів справи. Для цього захисники подали письмові клопотання. Суддя звернув увагу на те, що документи від різних адвокатів містили однакові аргументи та формулювання. Один із захисників пояснив це тим, що використовує свій стандартний шаблон для таких звернень. Однак суд констатував схожість поданих документів, розцінивши це як узгоджені дії захисту для відкладення процесу.

Окремо суд з'ясовував обставини заміни одного із захисників. Обвинувачена пояснила, що добровільно розірвала договір із попередньою адвокаткою та певний час шукала нового захисника, якому могла б довірити свій захист.

Суддя зазначив, що право обвинуваченого на захист має бути забезпечене, однак наголосив: підготовче судове засідання відрізняється від судового розгляду, зокрема колом процесуальних питань, які необхідно вирішити.

У результаті суд відмовив у відкладенні підготовчого засідання, але зобов'язав прокурора забезпечити адвокатам Станіславу Пелюху та Тетяні Гончарук можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження у робочі дні та години Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після цього суд вирішив продовжити підготовче засідання.

Наприкінці засідання виникло ще одне процесуальне питання – відвід судді. Його заявила сторона захисту. Прокурор зазначив, що наразі не має інформації, коли саме відповідну заяву розглядатиме апеляційна інстанція: це може відбутися як сьогодні, так і через кілька днів. Через це подальший рух справи залежатиме від рішення щодо відводу.

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох членів родини. За версією слідства, протягом 2020-2024 років Тетяна Крупа незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. НАБУ стверджує, що до схеми вона залучила чоловіка та сина.

Частину коштів, як вважає слідство, Крупа легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Надалі за сприяння чоловіка гроші вивезли за кордон та розмістили на рахунках в іноземних банках. Йдеться про період, коли Крупа очолювала комунальний заклад охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та була депутаткою Хмельницької обласної ради.

Окреме кримінальне провадження стосується невістки Крупи Катерини. Суд розглядає обвинувальний акт щодо неї за статтею про декларування недостовірних відомостей. За даними Державного бюро розслідувань, колишня посадовиця Міністерства юстиції не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.