Затримано чоловіків, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Львівщині

Правоохоронці перевіряють можливу співпрацю фігурантів із російськими спецслужбами

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 17 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, чоловіки під'їхали до будівлі районного ТЦК на власному автомобілі. Один із них через вікно машини викинув саморобний вибуховий пристрій на паркувальний майданчик поблизу військкомату. Після цього вони залишили місце події.

Згодом, коли військовослужбовець ТЦК оглядав саморобний вибуховий пристрій, той здетонував. Унаслідок вибуху військовий отримав тяжке поранення.

Правоохоронці затримали двох жителів Миколаївського району Львівщини віком 41 та 48 років. Під час обшуку за місцем проживання одного з них було виявлено ще два саморобні вибухові пристрої. Їх вилучили та направили на експертизу.

Обом чоловікам повідомлено про підозру за статтею про вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, зокрема перевіряють можливу причетність підозрюваних до співпраці з спецслужбами Росії.

Нагадаємо, 31 серпня у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працювали екстрені служби, правоохоронці встановлювали обставини та причини вибуху.