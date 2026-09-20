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Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
зловмисники використовували криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів
фото: Офіс генерального прокурора

За попередніми оцінками слідства, через діяльність зловмисників держава недоотримала близько 3 млрд грн податків

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через крипто валюту. Конвертаційний центр мав місячний обіг у пів мільярда гривень. Зловмисники завдали державі збитків на 3 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники використовували криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.

Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.

За попередніми оцінками слідства, через діяльність конвертаційного центру держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.

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Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.

Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, масштабний конвертаційний центр, який діяв на Київщині та через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Бюро економічної безпеки та Киберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

 

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Теги: валютні операції прокурор держава розслідування

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Кримінал

Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
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