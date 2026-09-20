Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень

зловмисники використовували криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів

За попередніми оцінками слідства, через діяльність зловмисників держава недоотримала близько 3 млрд грн податків

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через крипто валюту. Конвертаційний центр мав місячний обіг у пів мільярда гривень. Зловмисники завдали державі збитків на 3 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники використовували криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.

❗️23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2026

Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.

За попередніми оцінками слідства, через діяльність конвертаційного центру держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.

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Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.

Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, масштабний конвертаційний центр, який діяв на Київщині та через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Бюро економічної безпеки та Киберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.