Начальник Херсонської військової адміністрації звільнив Лугову з посади секретаря (відео)

Галина Лугова про своє звільнення: «Це протирічить чинному законодавству»

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко звільнив секретаря Херсонської міської ради Галину Лугову. Про це вона повідомила у відеозверненні.

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«Сьогодні мене звільнили з посади секретаря Херсонської міської ради 8-го скликання, причина мого звільнення: відсутність потреби у секретареві Херсонської міської ради. Це протирічить чинному законодавству», – зазначила вона.

За словами Лугової, Херсон фактично залишається без керівництва.

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«Депутатський корпус не зупинив свою діяльність, а призупинив. Як може бути звільнений секретар міської ради – дуже велике питання. У законі є певні колізії, але щоб звільнити секретаря, яка є другою посадовою особою в місті після міського голови? Зараз немає міського голови, немає секретаря, не буде начальника військової адміністрації, а далі хто керуватиме містом? Як бути?», – сказала Лугова.

Також секретарка зазначила, що Мрочко постійно намагався натиснути на міську владу Херсона і зокрема на неї, як на секретаря міськради.

Секретарка також зазначила, що узгоджувала всі питання, які стосувались залучення коштів для потреб міста, але дуже часто після цього Мрочко відмовлявся підписувати відповідні листи. Відмовився Мрочко підписати і лист до мера Києва Віталій Кличка про допомогу в оздоровленні дітей Херсону. А після того, як Лугова сама підписала цей документ, її звільнили.

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Нагадаємо, що Лугова раніше займала посаду начальниці Херсонської міської військової адміністрації.