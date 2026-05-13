Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера
Захист Шабуніна заявив, що подасть апеляцію на вирок
фото: Zmina
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Справа про конфлікт Шабуніна із проросійським блогером Філімоненком тягнеться з 2017 року

Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через конфлікт із проросійським блогером Всеволодом Філімоненком. Його було визнано винним у побитті блогера Всеволода Філімоненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zmina.

Суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу – йдеться про насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд також зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи – близько 4 тис. грн. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Як відомо, прокуратура вела справу з 2017 року. Слідство наполягало, що Шабунін побив журналіста. Натомість захист заявляв, що Філімоненко не мав статусу журналіста, а конфлікт був побутовим.

Адвокати Шабуніна стверджували, що документи, які мали підтвердити журналістську діяльність Філімоненка, не доводили, що він справді був журналістом. За їхніми словами, медіа, де нібито працював Філімоненко, фактично не діяло як повноцінне видання. Крім того, блогер не публікував там матеріалів, а редакційне завдання йому підписав директор товариства, що не існує, а не редакція.

Водночас Центр протидії корупції заявляв, що твердження про тілесні ушкодження середньої тяжкості не відповідало дійсності. У лікарні швидкої допомоги, куди Філімоненка доставили того ж дня, медики не зафіксували переломів. Перший медичний документ, де згадувався перелом щелепи, з’явився більш ніж через два тижні після інциденту.

Сам Шабунін пояснював, що вдарив Філімоненка після того, як той образив його колегу. За словами голови Центру протидії корупції, він попередив про це блогера ще до удару.

Раніше повідомлялося, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Читайте також:

Теги: Віталій Шабунін бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч
Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч
10 травня, 05:28
Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався від правоохоронців
Побиття військового під час шикування у Дніпрі: правоохоронці розкрили деталі
7 травня, 17:41
Суд обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи
Суд заарештував військових «Вовків Да Вінчі», яких підозрюють у побитті і викраденні чоловіка
4 травня, 21:39
Естебан Андрада став винуватцем неприємного епізоду в матчі проти «Уески»
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
27 квiтня, 19:41
Львівські юніори застосували в дербі кулаки
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Розпочато досудове розслідування
У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням
21 квiтня, 19:35

Кримінал

Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера
Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера
Детективи НАБУ тричі обшукували квартиру Єрмака – адвокат
Детективи НАБУ тричі обшукували квартиру Єрмака – адвокат
«Династія» Єрмака. Чому скандал навколо елітного містечка нагадує культовий серіал
«Династія» Єрмака. Чому скандал навколо елітного містечка нагадує культовий серіал
Польща депортувала українку за серію крадіжок у магазинах
Польща депортувала українку за серію крадіжок у магазинах
Єрмак розповів про свої плани після отримання підозри
Єрмак розповів про свої плани після отримання підозри
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Новини

Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені
Сьогодні, 17:39
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua