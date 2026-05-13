Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера

Справа про конфлікт Шабуніна із проросійським блогером Філімоненком тягнеться з 2017 року

Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через конфлікт із проросійським блогером Всеволодом Філімоненком. Його було визнано винним у побитті блогера Всеволода Філімоненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zmina.

Суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу – йдеться про насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд також зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи – близько 4 тис. грн. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Як відомо, прокуратура вела справу з 2017 року. Слідство наполягало, що Шабунін побив журналіста. Натомість захист заявляв, що Філімоненко не мав статусу журналіста, а конфлікт був побутовим.

Адвокати Шабуніна стверджували, що документи, які мали підтвердити журналістську діяльність Філімоненка, не доводили, що він справді був журналістом. За їхніми словами, медіа, де нібито працював Філімоненко, фактично не діяло як повноцінне видання. Крім того, блогер не публікував там матеріалів, а редакційне завдання йому підписав директор товариства, що не існує, а не редакція.

Водночас Центр протидії корупції заявляв, що твердження про тілесні ушкодження середньої тяжкості не відповідало дійсності. У лікарні швидкої допомоги, куди Філімоненка доставили того ж дня, медики не зафіксували переломів. Перший медичний документ, де згадувався перелом щелепи, з’явився більш ніж через два тижні після інциденту.

Сам Шабунін пояснював, що вдарив Філімоненка після того, як той образив його колегу. За словами голови Центру протидії корупції, він попередив про це блогера ще до удару.

Раніше повідомлялося, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).