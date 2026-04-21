У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням
Розпочато досудове розслідування
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Зі слів дитини, травми вона отримала від однокласників

У Вінниці розпочато досудове розслідування через конфлікт між підлітками. Внаслідок нього постраждала 13-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Заява про нанесення тілесних ушкоджень 13-річній дівчинці надійшла від її матері. Зі слів дитини, травми вона отримала від однокласників. Після проходження лікування дівчинку виписали з медичного закладу. Дізнавачі видали їй направлення на проходження судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники та свідки події встановлені та опитані. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ. Слідчі дії тривають.

Раніше у Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж.

Також на Дніпропетровщині було розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини. За даними прокуратури, група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру. Згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.

Новини

У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням
У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням
З Вінниччини примусово видворено росіянина
З Вінниччини примусово видворено росіянина
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
Трагедія на Вінниччині: чоловік загинув через обігрівач
Трагедія на Вінниччині: чоловік загинув через обігрівач
У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки
У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки

