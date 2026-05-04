Суд заарештував військових «Вовків Да Вінчі», яких підозрюють у побитті і викраденні чоловіка

Військовий зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції

Суд обрав запобіжний захід трьом військовим батальйону «Вовки Да Вінчі», яких підозрюють у викраденні чоловіка, побитті та стрілянині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Один з підозрюваних зазначив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. «Ми їхали, у госпіталь хотіли його завезти. По дорозі він почав стукати ногами, «куди ви везете». Ми стали, кажемо, давай ми завеземо в лікарню, він каже не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили. Він був у свідомості, розмовляв з нами, що не треба нікуди везти», – сказав один з підозрюваних.

Водночас прокурор зауважив, що потерпілого знайшли без свідомості. Адвокат одного з військових виступив за домашній арешт.

Також військовий зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції. Це підтвердили і правоохоронці.

Суд обрав всім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі».