Суд заарештував військових «Вовків Да Вінчі», яких підозрюють у побитті і викраденні чоловіка

Наталія Порощук
Суд заарештував військових «Вовків Да Вінчі», яких підозрюють у побитті і викраденні чоловіка
Суд обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи
фото: скриншот з відео

Військовий зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції

Суд обрав запобіжний захід трьом військовим батальйону «Вовки Да Вінчі», яких підозрюють у викраденні чоловіка, побитті та стрілянині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Один з підозрюваних зазначив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. «Ми їхали, у госпіталь хотіли його завезти. По дорозі він почав стукати ногами, «куди ви везете». Ми стали, кажемо, давай ми завеземо в лікарню, він каже не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили. Він був у свідомості, розмовляв з нами, що не треба нікуди везти», – сказав один з підозрюваних.

Водночас прокурор зауважив, що потерпілого знайшли без свідомості. Адвокат одного з військових виступив за домашній арешт.

Також військовий зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції. Це підтвердили і правоохоронці.

Суд обрав всім трьом підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Нагадаємо, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці «Вовків да Вінчі».

Теги: бійка Дніпропетровщина

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

