Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч
Дайджест новин, що сталися у ніч на 10 травня 2026 року
Російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова, у Подільському районі Києва сталася стрілянина, Рубіо та Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару, Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 травня:
Атака на Харків
У ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. «Приліт» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.
Стрілянина у Києві
У Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника.
Зустріч США та Катару в Маямі
Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.
Сторони обговорювали можливу угоду щодо припинення війни між США та Іраном, а також підготовку меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальших переговорів.
Погрози Ірану на адресу США
Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по американських військових базах і кораблях у регіоні у разі атак на іранські судна.
У ВМС КВІР заявили, що «будь-яка атака на нафтові танкери або торговельні судна Ісламської Республіки Іран спричинить потужний удар по одній з американських баз у регіоні та ворожих кораблях».
