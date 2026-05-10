Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Дайджест новин, що сталися у ніч на 10 травня 2026 року

Російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова, у Подільському районі Києва сталася стрілянина, Рубіо та Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару, Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 травня:

Атака на Харків

У ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. «Приліт» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.

Стрілянина у Києві

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника.

Зустріч США та Катару в Маямі

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. 

Сторони обговорювали можливу угоду щодо припинення війни між США та Іраном, а також підготовку меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальших переговорів.

Погрози Ірану на адресу США

Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по американських військових базах і кораблях у регіоні у разі атак на іранські судна.

У ВМС КВІР заявили, що «будь-яка атака на нафтові танкери або торговельні судна Ісламської Республіки Іран спричинить потужний удар по одній з американських баз у регіоні та ворожих кораблях».

Інші важливі новини:

  1. Британці почали масово запасатися готівкою та консервами.
  2. Японія направила делегацію до Росії.
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

