Атака на Харків, стрілянина у Києві: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч на 10 травня 2026 року

Російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова, у Подільському районі Києва сталася стрілянина, Рубіо та Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару, Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 травня:

Атака на Харків

У ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. «Приліт» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.

Стрілянина у Києві

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника.

Зустріч США та Катару в Маямі

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Сторони обговорювали можливу угоду щодо припинення війни між США та Іраном, а також підготовку меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальших переговорів.

Погрози Ірану на адресу США

Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по американських військових базах і кораблях у регіоні у разі атак на іранські судна.

У ВМС КВІР заявили, що «будь-яка атака на нафтові танкери або торговельні судна Ісламської Республіки Іран спричинить потужний удар по одній з американських баз у регіоні та ворожих кораблях».

