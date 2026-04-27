Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Естебан Андрада став винуватцем неприємного епізоду в матчі проти «Уески»
фото: BocaJrsOficial

На Естебана Андраду чекає тривале відсторонення від ігор 

Поєдинок 37-го туру іспанської Сегунди між «Уескою» та «Сарагосою» завершився грандіозним скандалом і масовою бійкою, спровокованою голкіпером гостей Естебаном Андрадою. Про це повідомляє «Главком».

Деталі конфлікту

Інцидент, що стався 26 квітня, став наслідком колосальної напруги, оскільки обидві команди ведуть запеклу боротьбу за виживання у другому дивізіоні Іспанії. Конфлікт спалахнув у компенсований до другого тайму час за рахунку 1:0 на користь «Уески». 35-річний аргентинський воротар «Сарагоси» Естебан Андрада спочатку штовхнув у груди капітана господарів Хорхе Пулідо, за що миттєво отримав другу жовту картку. Проте вилучення не заспокоїло голкіпера, а навпаки розлютило: Андрада підбіг до Пулідо та потужним ударом кулака в обличчя повалив його на газон.

Ця агресія спровокувала масштабне побоїще, у якому зійшлися гравці та представники штабів обох клубів. Після того, як пристрасті вщухли, арбітр показав ще дві червоні картки: воротарю «Уески» Дані Хіменесу та захиснику «Сарагоси» Дані Тасенде.

Наслідки дій футболіста

Естебану Андраді загрожує тривала дискваліфікація, яка може поставити крапку в його виступах у поточному сезоні. Футболіст уже визнав свою провину та офіційно перепросив: «Мені дуже шкода. Це була моя помилка, я втратив контроль над собою. Хочу вибачитися перед Хорхе Пулідо та вболівальниками. Я готовий прийняти будь-яке покарання від ліги», – цитує гравця пресслужба «Сарагоси».

Перемога дозволила «Уесці» піднятися на 19-ту сходинку, що дає право на стикові матчі за збереження прописки. Натомість «Сарагоса» з 35 балами опустилася на 21-ше місце – у зону прямого вильоту. До завершення чемпіонату залишається п'ять турів, і кожне очко може стати вирішальним у питанні збереження статусу професійного клубу.

Нагадаємо, що футболісти «Шахтаря» побилися з гравцями «Леха» після матчу Ліги конференцій. Пристрасті на полі не вщухли з фінальним свистком арбітра. 

