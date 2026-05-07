Побиття військового під час шикування у Дніпрі: правоохоронці розкрили деталі

Правоохоронці розшукали та затримали військовослужбовця однієї з військових частин, що дислокується на Дніпропетровщині, який жорстоко побив свого побратима перед строєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДБР».

Побиття військового

«Відео цього ганебного вчинку на початку тижня опублікували більшість українських видань. Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався від правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні «порядки», аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.

«1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець опритомнів – побиття продовжилося. Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон», – наголошує ДБР.

Потерпілого госпіталізували, йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний. Після скоєного військовослужбовець втік з частини та переховувався від правоохоронців. Працівники ДБР і взаємодії з ВСП ЗСУ та іншими правоохоронцями встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про потерпілого

Інцидент трапився у 155-й бригаді ЗСУ у Дніпрі. За даними медіа, потерпілим є Сергій Маленко. Він у 2009 році став чемпіоном України з кіокушинкай-карате.

