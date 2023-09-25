Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського

Коломойський заявив, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання

Сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. Про це повідомляють «Новини.Live».

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Суд почався близько 13:00. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

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Крім того, у залі суду перебувають Олександр Дубінський, Ігор Циганик, Олександр Моторний та інші.

Коломойський заявив, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.