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Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського
фото: Новини Live

Коломойський заявив, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання

Сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. Про це повідомляють «Новини.Live».

Суд почався близько 13:00. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко. 

Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського фото 1
Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського фото 2

На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж  у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Крім того, у залі суду перебувають Олександр Дубінський, Ігор Циганик, Олександр Моторний та інші.

Ткаченко, Мосейчук, Горбунов. Хто прийшов на суд підтримати Коломойського фото 3

Коломойський заявив, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

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Теги: Ігор Коломойський суд

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