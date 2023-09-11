У Туреччині засновник криптобіржі отримав 11 тис. років в'язниці

Фарук Фатіх Озер заснував одну з найбільших турецьких криптобірж, яка у 2021 році раптово припинила торги

У Туреччині суд виніс вирок 29-річному Фаруку Фатіху Озеру, ексголові однієї з найбільших турецьких криптобірж Thodex. Підсудний отримав до 11196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти. Про це повідомив(турецький сайт новин NTV.

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Фарук Фатіх Озер заснував криптобіржу Thodex у 2017 році. У 2021 році вона раптово припинила торги.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Озер разом із братом та сестрою втік до Албанії, прихопивши із собою $2 млн грошей інвесторів. У 2022 році його заарештували в Албанії на запит Інтерполу і в червні 2023 року екстрадували до Туреччини.

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Криптобіржа – це електронна платформа для торгівлі цифровою валютою (криптовалюта).

До слова, найбільша в світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу із Російської Федерації.

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