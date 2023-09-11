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У Туреччині засновник криптобіржі отримав 11 тис. років в'язниці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Туреччині засновник криптобіржі отримав 11 тис. років в'язниці
Фарук Фатіх Озер вкрав $2 млн грошей інвесторів
фото з відкритих джерел

Фарук Фатіх Озер заснував одну з найбільших турецьких криптобірж, яка у 2021 році раптово припинила торги

У Туреччині суд виніс вирок 29-річному Фаруку Фатіху Озеру, ексголові однієї з найбільших турецьких криптобірж Thodex. Підсудний отримав до 11196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти. Про це повідомив(турецький сайт новин NTV.

Фарук Фатіх Озер заснував криптобіржу Thodex у 2017 році. У 2021 році вона раптово припинила торги.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Озер разом із братом та сестрою втік до Албанії, прихопивши із собою $2 млн грошей інвесторів. У 2022 році його заарештували в Албанії на запит Інтерполу і в червні 2023 року екстрадували до Туреччини.

Криптобіржа – це електронна платформа для торгівлі цифровою валютою (криптовалюта).

До слова, найбільша в світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу із Російської Федерації.

Міністерство юстиції США розслідує, чи могла криптовалютна біржа Binance допомагати росіянам обходити американські санкції.

Теги: Туреччина суд кримінал криптовалюта

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