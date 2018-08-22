  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Суд залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Олешка

    • Розсилка
    Судове засідання - Суд залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Олешка
    Судове засідання

    Апеляційні скарги суд залишив без задоволення

    Апеляційний суд Запорізької області у вівторок, 21 серпня, залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО, активіста Віталія Олешка. 

    Про це повідомляє Судова влада України.

    За результатами апеляційного розгляду судом винесено рішення, якими апеляційні скарги захисника залишено без задоволення, а рішення слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 3 серпня 2018 року - без змін. Судові рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягають і набирають законної сили з моменту їхнього проголошення.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним Сармат застрелили у Бердянську 31 липня.

    Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

    У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним.

    Атомобіль «Таврія», на якому зловмисники приїхали вбивати Олешка та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

    Читайте також
    суд ветеран вбивство учасники АТО Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ