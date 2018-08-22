Суд залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Олешка



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Судове засідання

Апеляційні скарги суд залишив без задоволення

Апеляційний суд Запорізької області у вівторок, 21 серпня, залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО, активіста Віталія Олешка.

Про це повідомляє Судова влада України.

За результатами апеляційного розгляду судом винесено рішення, якими апеляційні скарги захисника залишено без задоволення, а рішення слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 3 серпня 2018 року - без змін. Судові рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягають і набирають законної сили з моменту їхнього проголошення.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним Сармат застрелили у Бердянську 31 липня.

Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним.

Атомобіль «Таврія», на якому зловмисники приїхали вбивати Олешка та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.