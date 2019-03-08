Суд залишив під вартою усіх фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка



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Журналіста Василя Сергієнка вбили у 2014 році

Під час засідання суду на адвоката обвинувачених Шадріна склали протокол за неповагу до суду

Городищенський райсуд Черкаської області залишив під вартою фігурантів справи про вбивство черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Як повідомляє Insider, Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Романа Недибалюка і Віктора Горбенко залишили під вартою до 6 травня без права застави.

Розгляд запобіжного заходу тривав увесь день 7 березня. Під час засідання суду на адвоката обвинувачених Шадріна склали протокол за неповагу до суду.

«Він кричав та зривав засідання», - пояснили у суді.

О 19:00 7 березня судді пішли у нарадчу кімнату, пообіцявши оголосити ухвалу наступного дня. Ухвалу зачитали 8 березня після 16:00.

Нагадаємо, редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина), викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.

У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.