Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства

Викрито масштабну схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів у Закарпатті. Злочинна діяльність охоплювала одразу кілька населених пунктів – Мукачево, Сваляву та Хуст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено. Вони використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 грн. Зовні такі «купюри» були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

«Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування «коштів» на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у схемі були залучені шестеро мукачівців – чотири чоловіки та дві жінки, які діяли за певною схемою: частина відповідала за внесення коштів через банкомати, інші – за їх подальше виведення та розподіл. За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 млн грн.

«Кошти» вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді – кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через чотири банкомати. Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили», – додає прокуратура.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Мукачева та Мукачівського району. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, на Вінниччині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої бухгалтерки одного з ліцеїв Тростянецької громади: слідство встановило, що впродовж трьох років жінка перераховувала кошти навчального закладу на власні рахунки. Загальна сума розкрадання становить 2,7 млн гривень.