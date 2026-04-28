Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн

Наталія Порощук
За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства

Викрито масштабну схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів у Закарпатті. Злочинна діяльність охоплювала одразу кілька населених пунктів – Мукачево, Сваляву та Хуст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено. Вони використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 грн. Зовні такі «купюри» були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

«Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування «коштів» на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у схемі були залучені шестеро мукачівців – чотири чоловіки та дві жінки, які діяли за певною схемою: частина відповідала за внесення коштів через банкомати, інші – за їх подальше виведення та розподіл. За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 млн грн.

«Кошти» вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді – кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через чотири банкомати. Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили», – додає прокуратура.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Мукачева та Мукачівського району. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, на Вінниччині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої бухгалтерки одного з ліцеїв Тростянецької громади: слідство встановило, що впродовж трьох років жінка перераховувала кошти навчального закладу на власні рахунки. Загальна сума розкрадання становить 2,7 млн гривень.

Теги: шахрайство Закарпаття гроші

Читайте також

З початку дії програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки
Індустріальні парки можуть отримати до 200 млн грн підтримки: стартував прийом заявок
31 березня, 10:47
Буллен працював у поліції графства Гартфордшир близько 11 років. У цей період він активно співпрацював із російськими колегами
Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії
12 квiтня, 18:51
Євросоюз не відмовляється від виплати, але терміни змістилися
Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні у €90 млрд
14 квiтня, 15:52
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
20 квiтня, 05:18
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
24 квiтня, 14:16
Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15

Кримінал

Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина
Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн
Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн
Закон про зброю для цивільних. Очільник МВС розкрив деталі підготовки
Закон про зброю для цивільних. Очільник МВС розкрив деталі підготовки
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини

Новини

Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
