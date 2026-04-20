WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном

Представники ОАЕ наголосили, що руйнівна ситуація в економіці є наслідком рішень адміністрації Трампа

Об’єднані Арабські Емірати розпочали попередні консультації зі Сполученими Штатами щодо отримання фінансової підтримки. Як повідомляє The Wall Street Journal, Абу-Дабі прагне забезпечити стабільність своєї економіки в умовах ескалації на Близькому Сході та можливого затягування конфлікту з Іраном. Про це пише «Главком».

Минулого тижня у Вашингтоні голова Центробанку ОАЕ Халед Мохаммед Балама обговорив із керівництвом ФРС та міністром фінансів США Скоттом Бессентом можливість відкриття валютної своп-лінії. Це дозволило б Еміратам оперативно отримувати долари для підтримки національної валюти та поповнення резервів у разі кризи ліквідності. Поки що цей крок розглядається як превентивний захід, оскільки офіційного запиту влада ОАЕ ще не подавала.

Еміратська сторона висловила серйозне занепокоєння через пошкодження власної нафтогазової інфраструктури та блокування Ормузької протоки, що позбавило країну звичних доларових доходів від експорту нафти танкерами. Представники ОАЕ наголосили, що нинішня руйнівна ситуація є наслідком рішень адміністрації Дональда Трампа.

Окремим важелем у переговорах став попереджувальний сигнал від Абу-Дабі: у разі гострого дефіциту доларів країна може бути змушена перейти на розрахунки в китайських юанях або інших валютах. Такий сценарій, за оцінками аналітиків, створює приховану загрозу домінуванню долара у світовій торгівлі енергоносіями.

Нагадаємо, на початку квітня Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про атаку на центр хмарних обчислень компанії Amazon у Бахрейні, назвавши це відповіддю на нещодавні вбивства іранських посадовців. Згодом з'явилася інформація про ще одну ціль – центр обробки даних компанії Oracle у Дубаї.

До слова, переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.