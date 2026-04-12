Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії

У Британії вперше позбавили громадянства уродженця країни

У Великій Британії вперше позбавили громадянства уродженця країни через підозри у зв’язках із Росією. Йдеться про 45-річного колишнього поліцейського Марка Буллена, який нині проживає в РФ. Як інформує «Главком», про це пише The Sun.

Рішення ухвалила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, посилаючись на міркування національної безпеки. У листі до Буллена зазначається, що позбавлення громадянства «відповідає суспільним інтересам», однак деталі доказової бази не розголошуються.

Це перший подібний випадок щодо людини, народженої у Великій Британії. Раніше громадянства позбавляли лише двох осіб, пов’язаних із Росією, але вони не були британцями за народженням.

Сам Буллен, який живе в Росії вже понад 10 років, назвав рішення несправедливим і заявив про відсутність належної правової процедури. За його словами, якщо є докази провини, справа має розглядатися в суді.

Відомо, що Буллен працював у поліції графства Гартфордшир близько 11 років. У цей період він активно співпрацював із російськими колегами, організовував візити та неодноразово їздив до Росії, зокрема брав участь у професійних обмінах.

2022 року він отримав російське громадянство, назвавши це «давньою мрією». За його словами, інтерес до Росії виник ще в юності – він уперше відвідав країну у 18 років і самостійно вивчив російську мову.

Після звільнення з поліції 2014-го Буллен переїхав до Росії, де нині працює у футбольному клубі «Зеніт» (Санкт-Петербург). Він одружений із росіянкою та має чотирьох дітей.

Попри переїзд, чоловік періодично відвідував Велику Британію. Під час однієї з поїздок 2024 року його затримали в аеропорту Лутон співробітники антитерористичного підрозділу. Його допитували кілька годин у межах закону про протидію тероризму та загрозам національній безпеці, а також вилучили електронні пристрої для перевірки.

Раніше, ще під час служби в поліції, Буллен уже привертав увагу спецслужб через свої зв’язки з Росією. Зокрема, 2013 року його допитували співробітники спеціального підрозділу, цікавлячись його контактами та поїздками.

У британському МВС наголошують, що позбавлення громадянства є винятковим заходом і застосовується лише у випадках, пов’язаних із тероризмом, діяльністю в інтересах ворожих держав або тяжкою організованою злочинністю.

Нагадаємо, у Швеції діяла мережа черниць, яка працювала на російську розвідку та збирала гроші на фінансування армії оупантів.

Раніше велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.