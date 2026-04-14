Єврокомісія відклала перший транш кредиту Україні у €90 млрд

Євросоюз не відмовляється від виплати, але терміни змістилися

Виплата першого траншу кредиту для України переноситься

Європейський Союз відклав надання перших коштів у межах масштабної кредитної програми для України загальним обсягом €90 мілрд. Попри зміну графіку, у Брюсселі наголошують, що допомога буде надана «так чи інакше». Про це заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу, інформує «Главком».

Представниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу заявила про перенесення виплат. За її словами, наразі йдеться про зміщення термінів на кілька місяців. При цьому вона запевнила, що Євросоюз не відмовляється від виплати, але терміни змістилися.

«Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше», – заявила представниця Єврокомісії.

Зауважимо, цей кредитний пакет є критично важливим для стабільності української економіки та фінансування дефіциту бюджету. Очікувалося, що перші кошти надійдуть раніше, проте тепер Київ орієнтується на період після червня 2026 року.

«Главком» писав, що у німецькому уряді заявили, що перемога опозиційної партії Петера Мадяра на виборах в Угорщині може сприяти швидкому схваленню фінансової допомоги Україні.

Йдеться про кредит Європейського Союзу на €90 млрд, який має покрити військові та бюджетні потреби України у 2026-2027 роках. На фінальних етапах погодження це рішення було заблоковане прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У Берліні розраховують, що перемога його політичного суперника дозволить змінити ситуацію та прискорити виділення коштів Києву.

Раніше, 19 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на €90 млрд. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».