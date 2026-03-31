Індустріальні парки можуть отримати до 200 млн грн підтримки: стартував прийом заявок

З початку дії програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки
Уряд розширив перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20

У межах політики «Зроблено в Україні» розпочато прийом заявок на державне стимулювання індустріальних парків у 2026 році. Подати заявку можна до 15 серпня через банки-партнери: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс банк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Держава на умовах співфінансування підтримує створення промислової інфраструктури, приєднання до електромереж і відновлення пошкоджених об’єктів. Бізнес може запускати нові виробництва, створювати робочі місця і виробляти продукцію з вищою доданою вартістю. Цього року ми посилили підтримку індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій – до 200 млн грн на один парк. Такі заявки розглядатимуться позачергово.

Зокрема, Свириденко підкреслила, що уряд розширив перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20. Механізм, який раніше працював для деокупованих громад, тепер поширюється і на прифронтові території.

«Державна підтримка надається на умовах співфінансування 50/50 (80/20 для прифронтових і деокупованих територій). Також заявник бере зобов’язання впродовж трьох років ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м промислової нерухомості і залучити не менше двох виробничих підприємств. Відтак кожна гривня інвестицій держави дозволяє залучити 5-6 грн приватних інвестицій. Індустріальні парки є складовою інвестиційної компоненти політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», – додала голова уряду.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку.

