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У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
Прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
фото: dnipr.gp.gov.ua

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років

У Дніпрі священник одного із храмів УПЦ МП отримав підозру за фактом розбещення неповнолітніх доньок. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури  міста Дніпра повідомлено про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України)» ,- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Священника затримано у порядку ст. 208 КПК України. «За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.

Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів», – зазначили у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура винесла вирок київському педофілу, який переодягався у лікарку та розбещував малолітніх.

Теги: прокуратура прокурор вирок священник Дніпро педофіл

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У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
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