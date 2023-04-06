У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу

Прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років

У Дніпрі священник одного із храмів УПЦ МП отримав підозру за фактом розбещення неповнолітніх доньок. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної прокуратури.

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«За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України)» ,- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

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Священника затримано у порядку ст. 208 КПК України. «За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.

Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів», – зазначили у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура винесла вирок київському педофілу, який переодягався у лікарку та розбещував малолітніх.