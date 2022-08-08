Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Танкіст-окупант, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, отримав вирок суду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Танкіст-окупант, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, отримав вирок суду
Сержант Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання
СБУ

Злочинець порушив воєнні закони та проведе за ґратами 10 років 

10 років проведе у в’язниці російський танкіст, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові. Таке рішення прийняв Деснянський районний суд Чернігова, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Старшого сержанта ЗС РФ Михайла Кулікова визнано винним у порушення законів та звичаїв війни та засуджено до 10 років позбавлення волі. 

Встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

26 лютого 2022 року, виконуючи наказ командира, сержант вистрілив у 11-поверховий житловий будинок обласного центру, що не є військовою ціллю, а навпаки заселений виключно цивільними особами.

У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряду калібру 125 мм зруйновано декілька квартир. Невдовзі після цього «влучного попадання» вояки ЗСУ підбили ворожий танк, а його екіпаж потрапив у полон.  

Внаслідок російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тис. будівель та споруд. Із них:  

  • більше  1 тис. багатоповерхових  житлових будинків;
  • майже 5.5  тис. приватних будівель;
  • 216 закладів освіти;
  • 74 заклади охорони здоров’я;
  • 45 закладів культури;
  • 183 об’єкти життєзабезпечення. 

Нагадаємо, раніше було встановлено, що агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини.

Читайте також:

Теги: СБУ окупанти суд ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Керівник» водоканалу розпорядився відправити спецтехніку на підмогу рашистам
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
Сьогодні, 12:22
СБУ продемонструвала, як нищить ворога з повітря
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворожу техніку дронами
Вчора, 13:36
СБУ «зачищує» прифронтові райони сходу України від ворожих агентів
СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
6 серпня, 10:59

Кримінал

Танкіст-окупант, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, отримав вирок суду
Танкіст-окупант, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, отримав вирок суду
«Харківські угоди». ДБР оголосило підозру ексміністру оборони Єжелю
«Харківські угоди». ДБР оголосило підозру ексміністру оборони Єжелю
Соратникам ексголови МВС Захарченка повідомлено про підозру
Соратникам ексголови МВС Захарченка повідомлено про підозру
СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
СБУ ліквідувала російську агентурну мережу на Донеччині (фото)
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Розслідувачі Bellingcat знайшли окупанта, який катував і стратив українського воїна
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
47K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
34K
В Україні знову лунають сирени
32K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
27K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі
23K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського

Новини

ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01
Окупанти розгромили ліцей на Дніпропетровщині (фото) 
Сьогодні, 15:15
Ворог нарощує сили в морі: кораблів стало уп'ятеро більше 
Сьогодні, 14:42
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту