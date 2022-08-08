Танкіст-окупант, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, отримав вирок суду

Злочинець порушив воєнні закони та проведе за ґратами 10 років

10 років проведе у в’язниці російський танкіст, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові. Таке рішення прийняв Деснянський районний суд Чернігова, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Старшого сержанта ЗС РФ Михайла Кулікова визнано винним у порушення законів та звичаїв війни та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

26 лютого 2022 року, виконуючи наказ командира, сержант вистрілив у 11-поверховий житловий будинок обласного центру, що не є військовою ціллю, а навпаки заселений виключно цивільними особами.

У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряду калібру 125 мм зруйновано декілька квартир. Невдовзі після цього «влучного попадання» вояки ЗСУ підбили ворожий танк, а його екіпаж потрапив у полон.

Внаслідок російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тис. будівель та споруд. Із них: більше 1 тис. багатоповерхових житлових будинків;

майже 5.5 тис. приватних будівель;

216 закладів освіти;

74 заклади охорони здоров’я;

45 закладів культури;

183 об’єкти життєзабезпечення.

Нагадаємо, раніше було встановлено, що агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини.