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Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
У СБУ зазначили, що блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу
скрін з відео

Через сім хвилин після опублікування наслідків обстрілу, відео вже було у російських пропагандистів

Служба безпеки України затримала блогера, який відзняв на відео наслідки влучань ракет по Буршнинській ТЕС на Івано-Франківщині та розмістив його у своєму Telegram-каналі. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив Telegram-канал, який має мільйонну аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів», – йдеться в повідомленні.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-воєнкори, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

«Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів», – зазначили в СБУ.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. СБУ також нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Нагадаємо, вчора під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники влучили по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Жертв наслідок російської атаки немає.

Зазначимо, що це вже другий випадок обстрілу військами РФ Бурштинської ТЕС. Російські ракети також поцілили по електростанції вранці 10 жовтня.

Нагадаємо, влада та енергетики просять українців мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

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Теги: СБУ Укренерго війна росія окупанти Україна

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