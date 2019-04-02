  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Тюремники спростовують інформацію про зґвалтування учасника АТО у Бердянській колонії

    • Розсилка
    Бердянська виправна колонія № 77 - Тюремники спростовують інформацію про зґвалтування учасника АТО у Бердянській колонії
    Бердянська виправна колонія № 77

    Засуджений, якого правозахисники звинувачують у зґвалтуванні військового, пройшов перевірку на поліграфі

    Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби спростовує інформацію про те, що колишній боєць АТО нібито був зґвалтований у колонії №77 у Бердянську.

    Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

    Зазначається, що після оприлюднення інформації щодо нібито зґвалтування колишнього учасника АТО у державній установі «Бердянська виправна колонія (№ 77)» Державним бюро розслідувань було розпочато кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

    В адміністрації повідомляють, що засуджений, якого правозахисники звинувачують в цьому злочині, дав свою згоду на перевірку на поліграфі. І ця перевірка начебто не підтвердила його причетність до злочину.

    «Зважаючи на це, засуджений М. подав зустрічну заяву до ДБР на осіб, які безпідставно звинувачують його у скоєнні особливо тяжкого злочину», - додали у адміністрації. 

    Раніше правозахисники у прес-центрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.

    За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася.

    У березні з’явилася інформація, що у Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового.

    Також правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії.

    Читайте також
    правозахисники кримінал учасники АТО колонія засуджені розслідування Державне бюро розслідувань в'язниця зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ