Тюремники спростовують інформацію про зґвалтування учасника АТО у Бердянській колонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бердянська виправна колонія № 77

Засуджений, якого правозахисники звинувачують у зґвалтуванні військового, пройшов перевірку на поліграфі

Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби спростовує інформацію про те, що колишній боєць АТО нібито був зґвалтований у колонії №77 у Бердянську.

Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

Зазначається, що після оприлюднення інформації щодо нібито зґвалтування колишнього учасника АТО у державній установі «Бердянська виправна колонія (№ 77)» Державним бюро розслідувань було розпочато кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

В адміністрації повідомляють, що засуджений, якого правозахисники звинувачують в цьому злочині, дав свою згоду на перевірку на поліграфі. І ця перевірка начебто не підтвердила його причетність до злочину.

«Зважаючи на це, засуджений М. подав зустрічну заяву до ДБР на осіб, які безпідставно звинувачують його у скоєнні особливо тяжкого злочину», - додали у адміністрації.

Раніше правозахисники у прес-центрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.

За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася.

У березні з’явилася інформація, що у Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового.

Також правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії.