Невідомий «замінував» актову залу столичного університету



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Правоохоронцями небезпечних предметів не виявлено

У вівторок, 19 березня, до чергової частини Солом’янського управління надійшло анонімне повідомлення про те, що актова зала університету замінована.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наразі перевірка будівлі та прилеглої території завершена: небезпечних предметів не виявлено.

Як стало відомо Вартовим Еспресо, йдеться про Національний авіаційний університет (проспект Комарова, 1)

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, 15 березня надійшла інформація про замінування приміщення Шевченківського районного суду столиці.

13 березня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування Національного палацу мистецтв «Україна» під час концерту «Вечірній квартал». За результатами огляду будівлі вибухових пристроїв та вибухових речовин фахівцями не було виявлено.

27 лютого до служб столичного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського на електронну пошту надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту.