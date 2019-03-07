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    Кримінал

    У Чернігові злодій намагався вкрасти ноутбук та мишку у бібліотеці

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    Злодія заарештували на місці злочину - У Чернігові злодій намагався вкрасти ноутбук та мишку у бібліотеці
    Злодія заарештували на місці злочину

    Загальна вартість вкрадених речей склала понад чотири тисячі гривень

    У Чернігові зловили на гарячому злодія, який проник у дитячу бібліотеку і намагався вкрасти ноутбук та мишку. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської прокуратури.

    На початку березня 36-річний чоловік відігнув металеві грати та розбив віконне скло у комунальній обласній дитячій бібліотеці, заліз до середини та поцупив ноутбук та мишку, загальна вартість яких складала понад 4 тис. грн.

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    Проте бібліотечному злодію не вдалося зникнути, його заарештували прямо на місці злочину.

    Під час розслідування підозрюваний в усьому розкаявся та погодився співпрацювати зі слідством.

    З'ясувалося, що з 2003 року чоловіка засуджували 10 разів. у 7 випадках його обвинувачували у вчиненні корисливих злочинів, а востаннє йому присудили 3 роки в'язниці.

    З огляду на минуле чоловіка, за злом та спробу крадіжки бібліотечного майна йому загрожує від 4 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, Кабмін затвердив норми забезпечення бібліотеками.

    Як повідомлялося, у 2016 році з бібліотеки ім. Вернадського вкрали першу друковану книгу України 1574 року.

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