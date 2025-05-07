Помер багаторічний мер Чернівців Микола Федорук

Політик у 2012 році став народним депутатом за 201 округом

Федорук був мером Чернівців з 1994 по 2011 роки

Сьогодні, 7 травня, помер народний депутат України восьмого скликання та колишній міський голова Чернівців Микола Федорук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Романа Клічука.

«Сьогодні з життя пішов Микола Трохимович Федорук – багаторічний міський голова Чернівців, людина, яка присвятила своє життя служінню громаді. Чернівці багато чим зобов’язані Миколі Трохимовичу. Саме за його каденції наше місто змінювалося, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями і для Чернівців», – йдеться в заяві.

Федорук був мером Чернівців з 1994 по 2011 роки фото: Facebook/Микола Федорук

Микола Федорук народився 20 березня 1954 року в селі Пісочне Ковельського району Волинської області. Закінчив «Львівську Політехніку» за спеціальністю «напівпровідникові та електронні прилади» та Київський інститут політології й соціального управління за фахом «теорія соціально-політичних відносин».

Трудову діяльність розпочав у Чернівцях. Вперше його обрали мером міста у 1994 році. На цій посаді він працював до 2011 року, коли група депутатів на чолі із представниками «Партії регіонів» висловила йому недовіру.

Трудову діяльність політик розпочав у Чернівцях фото: Facebook/Микола Федорук

У 2012 році Миколу Федорука обрали народним депутатом України за 201 округом. Він був членом фракції «Народний фронт». У 2019 році балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання по 201 округу як безпартійний самовисуванець, однак не був.

Нагадаємо, у віці 97 років помер Іван Мирон – один із політв’язнів із Закарпаття, який провів 25 років у радянських концтаборах.

До слова, 6 травня пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років.

Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

Митець є автором понад 150 художніх і наукових книжок. Його твори перекладено 22 мовами світу, а за їхніми сюжетами створено фільми та театральні постановки в Україні та за кордоном. Серед його текстів – «Дім на горі», «Три листки за вікном», «Птахи з невидимого острова».