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На Київщині батько отримав 12 років за зґвалтування дочки, незважаючи на заперечення провини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині батько отримав 12 років за зґвалтування дочки, незважаючи на заперечення провини
Чоловіка затримали у грудні 2024 року, з тих пір він перебував під вартою
фото: Національна поліція України

Інформацію про чоловіка внесено до так званого «реєстру педофілів»

На Київщині суд призначив 12 років тюрми чоловікові, який зґвалтував свою дев'ятирічну доньку. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та поліцію Київщини

Повідомляється, що злочин 41-річний чоловік вчинив у жовтні 2023 року. Чоловіка затримали у грудні 2024 року, з тих пір він перебував під вартою.

«Чоловік зайшов до кімнати дев'ятирічної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її та вчинив насильницькі дії сексуального характеру», – зазначають правоохоронці.

Як зазначено у вироку, матір дитини дізналася про поведінку чоловіка випадково: побачила, як він поклав руку на статеві органи доньки, коли вони разом дивилися телевізор. Після цього матір напряму запитала у доньки, чи вчиняв батько щодо неї насильство. Дівчинка відповіла, що так. Вона також сказала, що боялася зізнатися у цьому мамі, бо хвилювалася, що та «перестане її любити».

У суді свідчили також учителі та шкільний психолог, які помітили, що з жовтня 2023 року дівчинка стала дуже закритою, не мала інтересу до навчання та не відповідала на запитання, що сталося.

У суді своєї провини чоловік не визнав. Броварський суд визнав його винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (частина 4 статті 152, частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України). Йому призначили 12 років ув’язнення. Окрім цього, інформацію про чоловіка внесли до так званого «реєстру педофілів».

Нагадаємо, Рівненський суд визнав 36-річного чоловіка винним у чотирьох зґвалтуваннях та двох спробах нападу на жінок, які зловмисник скоював з 2013 по 2019 рік. Феміда обрала йому 10 років позбавлення волі, однак одразу ж відпустила із залу суду. 

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Теги: поліція чоловік зґвалтування злочин батько психолог

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