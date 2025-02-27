«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал

Чиновниця Альона Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що військовий не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня

Першу заступницю начальника Чернівецької ОВА Альону Атаманюк звинуватили у приниженні керівника управління з питань ветеранської політики, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадського активіста, ветерана російсько-української війни Вальтера Шеффера.

Шеффер розповів, що Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня.

«Уявіть цей рівень зневаги до військового, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО! Ми й так часто стикаємося з хамством від цивільних щодо військових, але тут ідеться про держслужбовця. Якщо чиновник дозволяє собі так поводитися, про яку повагу до ветеранів може йти мова? Це ще війна не закінчилася. Уявіть, що буде далі. Це неприпустимо. Вона повинна вибачитися й піти з посади», – пише Шеффер.

Пізніше Альона Атаманюк написала, що інформація не відповідає дійсності й є продовженням «травлі» проти неї.

«Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи. Одне знаю точно — зараз не час для політиканства і брудних ігор. Зараз нам всім час бути державниками і працювати заради перемоги України! Тому замість настільки жвавого обговорення фейкової картинки, я закликаю до такого ж обговорення ідей та ініціатив, які спрямовані на підтримку нашої армії, воїнів на реабілітації, повернених з полону, внутрішньо переміщених осіб, діток, які потребують сімʼї тощо», – зазначила Атаманюк.

Атаманюк підкреслила, що захоплюється всіма захисниками та захисницями України.

«Я ніколи не думала, що мені це треба буде доводити словами, бо звикла до конкретних дій і в принципі так і роблю. Але раз така виникла ситуація, то хочу зізнатися (принаймні вже при всіх): у мене особлива любов до наших Захисників і Захисниць. Вони для мене дійсно Герої і взірець для наслідування, якими я захоплююсь і надихаюсь у роботі і повсякденному житті. Я невимовно ціную і поважаю кожного Воїна, який зараз виборює нашу незалежність, кожного Ветерана, який гідно виконав свій обовʼязок перед Батьківщиною і зараз продовжує змінювати країну на краще! Моя вдячність і шана до них безумовні! І всі, хто зі мною працював чи просто знайомий, чудово це знають», – написала Атаманюк.

Також Атаманюк повідомила, що продовжуватиме працювати «не дивлячись на чорний піар».

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