Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал
Чиновницю Альону Атаманюк звинуватили у образі учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка
фото: Чернівецька обласна військова адміністрація

Чиновниця Альона Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що військовий не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня

Першу заступницю начальника Чернівецької ОВА Альону Атаманюк звинуватили у приниженні керівника управління з питань ветеранської політики, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадського активіста, ветерана російсько-української війни Вальтера Шеффера.

Шеффер розповів, що Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня.

«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал фото 1

«Уявіть цей рівень зневаги до військового, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО! Ми й так часто стикаємося з хамством від цивільних щодо військових, але тут ідеться про держслужбовця. Якщо чиновник дозволяє собі так поводитися, про яку повагу до ветеранів може йти мова? Це ще війна не закінчилася. Уявіть, що буде далі. Це неприпустимо. Вона повинна вибачитися й піти з посади», – пише Шеффер.

Пізніше Альона Атаманюк написала, що інформація не відповідає дійсності й є продовженням «травлі» проти неї.

«Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи. Одне знаю точно — зараз не час для політиканства і брудних ігор. Зараз нам всім час бути державниками і працювати заради перемоги України! Тому замість настільки жвавого обговорення фейкової картинки, я закликаю до такого ж обговорення ідей та ініціатив, які спрямовані на підтримку нашої армії, воїнів на реабілітації, повернених з полону, внутрішньо переміщених осіб, діток, які потребують сімʼї тощо», – зазначила Атаманюк.

Атаманюк підкреслила, що захоплюється всіма захисниками та захисницями України.

«Я ніколи не думала, що мені це треба буде доводити словами, бо звикла до конкретних дій і в принципі так і роблю. Але раз така виникла ситуація, то хочу  зізнатися (принаймні вже при всіх): у мене особлива любов до наших Захисників і Захисниць. Вони для мене дійсно Герої і взірець для наслідування, якими я захоплююсь і надихаюсь у роботі і повсякденному житті. Я невимовно ціную і поважаю кожного Воїна, який зараз виборює нашу незалежність, кожного Ветерана, який гідно виконав свій обовʼязок перед Батьківщиною і зараз продовжує змінювати країну на краще! Моя вдячність і шана до них безумовні! І всі, хто зі мною працював чи просто знайомий, чудово це знають», – написала Атаманюк.

Також Атаманюк повідомила, що продовжуватиме працювати «не дивлячись на чорний піар».

Раніше ми писали, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання двом заступникам Сирського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Зеленський надав генеральські погони двом полковникам ЗСУ Олегу Апостолу та Андрію Лебеденку.

Нагадаємо, підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

«Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу», – написав Кротевич.

За його словами, він став таким, яким є, завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років.

Читайте також:

Теги: чиновник військові скандал Чернівці ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Технічна команда обіцяти відновити роботу «Резерв+» вже найближчим часом
У затосунку «Резерв+» стався технічний збій
23 лютого, 13:30
Лазерна система відкриває Китаю нові можливості військової розвідки
Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру
21 лютого, 09:37
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує підтримувати РФ та її військові зусилля в Україні
РФ маскує північнокорейських солдатів під студентів
10 лютого, 06:57
Перша проблема у війську – це особовий склад, точніше його відсутність
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську
9 лютого, 21:10
У майбутньому мирному плані від Трампа є по-справжньому важливі речі
Дві важливі речі у мирному плані Трампа
8 лютого, 15:03
Здатність переміщувати військові сили НАТО набуває актуальності після вторгнення Росії
Рахункова Палата Європи знайшла прогалини у фінансуванні НАТО – Bloomberg
6 лютого, 08:00
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15
Росія погано годує мобілізованих українців
Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці
2 лютого, 16:39
Роман Борщ після звільнення з полону
Військовий розповів, як дізнавався новини про Україну у полоні
1 лютого, 21:41

Суспільство

У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого
У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал
Двоє заступників Сирського отримали нові звання
Двоє заступників Сирського отримали нові звання
Богдан «Тавр» Кротевич подякував «Азову» та прокоментував плани на майбутнє
Богдан «Тавр» Кротевич подякував «Азову» та прокоментував плани на майбутнє
Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?
Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
21K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
19K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
9587
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
9196
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua