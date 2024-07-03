У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху
Дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу
У Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Про це «Суспільному» повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева.
Поліція отримала повідомлення, що на вулиці Садовій з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі випала дівчинка. Її госпіталізували до лікарні. У поліції встановлюють обставини події.
Наразі дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.
Зокрема, стан дитини стабільний, а загрози її життю немає.
Нагадаємо, дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.
До слова, у Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули. Імовірно, вони вчинили самогубство.
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