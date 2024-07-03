У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху

Дитина випала з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі

Дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу

У Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Про це «Суспільному» повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Поліція отримала повідомлення, що на вулиці Садовій з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі випала дівчинка. Її госпіталізували до лікарні. У поліції встановлюють обставини події.

Наразі дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.

Зокрема, стан дитини стабільний, а загрози її життю немає.

Нагадаємо, дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.

До слова, у Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули. Імовірно, вони вчинили самогубство.