Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху
Дитина випала з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі
фото: Суспільне

Дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу

У Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Про це «Суспільному» повідомила речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Поліція отримала повідомлення, що на вулиці Садовій з незачиненого вікна квартири на третьому поверсі випала дівчинка. Її госпіталізували до лікарні. У поліції встановлюють обставини події.

Наразі дитина перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.

Зокрема, стан дитини стабільний, а загрози її життю немає.

Нагадаємо, дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.

До слова, у Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули. Імовірно, вони вчинили самогубство.

Читайте також: Екстремальний відпочинок: під час сплаву гірською річкою Уж ледь не потонула група дітей
Теги: дитина будинок квартира Чернівці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марія Яремчук підтвердила народження дитини
Яремчук народила сина від Пономарьова? Співачка відреагувала на чутки
Вчора, 12:10
Штаб-квартира збройних сил США в Європі
США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів – CNN
30 червня, 21:17
Після падіння уламку ракети над Києвом виднівся стовп диму
Уламки ракети впали на житловий будинок в Оболонському районі Києва
30 червня, 20:01
У Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють по п’ять-шість об’єктів нерухомості
Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан
25 червня, 07:58
Аджай Хіндуджа (зліва) та його дружина Намрата сядуть за ґрати
Швейцарський мільярдер сяде до в'язниці за знущання над прислугою
24 червня, 12:42
Пожежа в Астані
У Казахстані спалахнув хмарочос, триває евакуація (відео)
22 червня, 14:39
Програма Міжнародної організації з міграції з відновлення житла триватиме до серпня 2024 року
Хто може отримати ваучер на ремонт пошкодженого житла: роз’яснення Мінреінтеграції
20 червня, 08:15
Унаслідок атаки на Львівщину постраждало двоє людей
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
19 червня, 06:38
Почаївська лавра – православний чоловічий монастир у місті Почаєві Кременецького району Тернопільської області
Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
17 червня, 22:34

Суспільство

«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ
Уникайте сонця. Експерт розповів, як грамотно поводитися з зарядними станціями
Уникайте сонця. Експерт розповів, як грамотно поводитися з зарядними станціями
У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху
У Чернівцях чотирирічна дівчинка випала з третього поверху
Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни
Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни
На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації
На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
19K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
18K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
11K
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua