У голови виборчої дільниці на Харківщині вкрали печатку



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Розпочато кримінальне провадження

Поліцейські встановлюють обставини крадіжки з виборчої дільниці на Харківщині. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції 22 березня. Секретар виборчої дільниці у селі Роздолля заявила, що голова дільниці загубила печатку.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Первомайського відділу поліції та опитала учасників і свідків події. Голова виборчої дільниці пояснила, що востаннє вона користувалася печаткою 20 березня. 22 березня вона взяла її у секретаря для того, щоб скласти відповідні документи стосовно охорони публічного порядку під час виборів. Вже прибувши до Первомайського відділу поліції жінка виявила відсутність печатки у своїй сумці. За яких обставинах вона зникла, голова пояснити не може.

Слідчим Первомайського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ч. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події та причетних до неї осіб.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах - 2019.