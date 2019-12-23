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    Кримінал

    У ГПУ стверджують, що не ухвалювали рішення про депортацію в Азербайджан блогера Ісаєва

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    <p>Ельвін Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва</p> - У ГПУ стверджують, що не ухвалювали рішення про депортацію в Азербайджан блогера Ісаєва

    Ельвін Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва

    Українські правоохоронні органи не беруть участі в розслідуванні справи, яку відкрили проти Ісаєва у Баку

    У Генпрокуратурі України заявили, що не причетні до видачі Азербайджану опозиційного активіста та блогера Ельвіна Ісаєва.

    Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит «Радіо Свобода».

    «Генеральною прокуратурою рішення про видачу Ельвіна Ісаєва до Азербайджану не ухвалювалося, і його фактична передача за результатами екстрадиційної процедури не здійснювалася», — зазначається у повідомленні.

    У ГПУ додали, що українські правоохоронні органи не беруть участі в розслідуванні справи, яку відкрили проти Ісаєва у Баку.

    Раніше повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва. 

    Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

    Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

    Генпрокуратура Азербайджан активісти екстрадиція Україна
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