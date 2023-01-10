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Викладачка гімназії, яка називала Київ «власністю Москви», піде під суд (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Викладачка гімназії, яка називала Київ «власністю Москви», піде під суд (фото)
Обвинувачена працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій
фото пресслужби Київської міської прокуратури

Жінка активно публікувала у соцмережах дописи на підтримку окупантів

У Києві судитимуть викладачку столичної гімназії, яка підтримувала окупантів та публічно закликала до повалення влади в Україні, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, киянка, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, неодноразово поширювала у соцмережах дописи, які виправдовують російське вторгнення.

Також вона визнавала правомірною окупацію частини території України ворожими військами і стверджувала, що «Київ є власністю Москви».

До суду скеровано обвинувальний акт за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Наразі жінка перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили агентку спецслужб Росії, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ. Наразі підозрювана мешкає у Москві та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ, їй заочно повідомлено про у державній зраді (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України).

Тим часом Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт проти колишнього українського телеведучого, який переїхав до Росії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Відомство не називає ім'я ведучого, проте з наданої інформації про журналіста можна зрозуміти, що йдеться про Юрія Кота.

Нещодавно Служба безпеки України затримала мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім хотів «замаскувати» свої злочини, вступивши в добробат. Чоловік брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та вбивати учасників руху спротиву.

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Теги: Київ суд війна вирок окупація

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