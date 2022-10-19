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Мешканець Бучі вигадав спосіб, як «замаскувати» свої зв'язки з окупантами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мешканець Бучі вигадав спосіб, як «замаскувати» свої зв'язки з окупантами
фото ілюстративне

Чоловік брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та вбивати учасників руху спротиву

Служба безпеки України затримала мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім хотів «замаскувати» свої злочини, вступивши в добробат. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву. Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та інструкції щодо подальших дій проти українських захисників», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців територіальної оборони.

У разі захоплення Київщини підозрюваний планував увійти до складу окупаційної адміністрації. Чоловік залишився у звільненому місті, і намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробуту. У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих.

Мешканцю Бучі повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях.

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Теги: Україна окупанти росія Буча війна

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