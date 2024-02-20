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Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео)
Черговий розстріл полонених військових українська сторона поки не прокоментувала
фото з відкритих джерел

Російські загарбники вчергове розстріляли українських полонених

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Deep State, опублікувавши відповідне відео, зняте з безпілотника.

На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

«За даними суміжних підрозділів, 18 лютого окупанти наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП «Спартан». Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців», – йдеться в повідомленні.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала цей інцидент.

Стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.

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Теги: окупанти війна вбивство військові Запорізька область

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