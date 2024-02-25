Росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера

У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини

Напередодні, 24 лютого, у Харківській області внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ поранень зазнав 44-річний волонтер. Про це 25 лютого повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Унаслідок обстрілу в селі Петропавлівка волонтер зазнав осколкових поранень, його доставили до медичної установи. Загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. У Куп’янську пошкоджено приватне домоволодіння, у селищі Приколотне – складські приміщення цивільного підприємства, у селі Лиман – господарча будівля свиноферми, унаслідок пожежі там загинули 23 тварини.

Водночас у селі Григорівка внаслідок ворожих ударів керованими авіаційними бомбами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено п'ять житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочка, приміщення «Укрпошти». Минулося без постраждалих.

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Зауважимо, уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото).

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.