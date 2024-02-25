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Росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера
Загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини
фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини

Напередодні, 24 лютого, у Харківській області внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ поранень зазнав 44-річний волонтер. Про це 25 лютого повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу в селі Петропавлівка волонтер зазнав осколкових поранень, його доставили до медичної установи.  Загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. У Куп’янську пошкоджено приватне домоволодіння, у селищі Приколотне – складські приміщення цивільного підприємства, у селі Лиман – господарча будівля свиноферми, унаслідок пожежі там загинули 23 тварини.

Водночас у селі Григорівка внаслідок ворожих ударів керованими авіаційними бомбами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено п'ять житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочка, приміщення «Укрпошти». Минулося без постраждалих. 

Зауважимо, уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото).

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Читайте також: Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину, загиблі у двох областях
Теги: волонтер тварини Харківщина Олег Синєгубов Лиман

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