У Маріуполі 33-річний маніяк зґвалтував 90-річну бабусю



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Злочинця затримано

Оперативники поліції Донецької області встановили і затримали 33-річного громадянина, який кілька разів незаконно потрапляв до будинку немічної 90-річної мешканки Маріуполя і здійснював крадіжку майна. Коли зрозумів, що потерпіла нічого не зможе зробити, він вирішив її зґвалтувати. Про це перший заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін повідомиву Фейсбуці.

Як з'ясувалося, раніше тричі судимий навідувався до пенсіонерки 1929 року народження, спочатку щоб пограбувати, а два останні рази - щоб зґвалтувати.

Як повідомив заступник начальника поліції Донецької області Артем Кисько, розшукові заходи йшли тиждень «і сьогодні вночі було поставлено крапку».

Нагадаємо, влада Італії розглядає хімічну кастрацію для ґвалтівників як засіб покарання після того, як американська дівчина-підліток була зґвалтована трьома чоловіками на Сицилії.