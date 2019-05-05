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    Кримінал

    У Рівному спалили автівку секретаря міськради

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    Автомобіль після пожежі - У Рівному спалили автівку секретаря міськради
    Автомобіль після пожежі
    Фото: Нацполіція

    За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування

    У Рівному вночі 4 травня невідомі спалили автомобіль секретаря міської ради. Про це в суботу повідомило регіональне управління Нацполіції.

    Зазначається, що близько 01:00 правоохоронці отримали повідомлення про загоряння позашляховика на вулиці Літня. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

    Співробітники поліції встановили, що автомобіль Toyota RAV4 належить місцевому приватному підприємцю, але орендував його 44-річний місцевий житель, секретар Рівненської міськради.

    «За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Дніпрі 27 квітня невідомі спалили автомобіль автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького.

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