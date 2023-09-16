Стало відомо, куди подівся міністр оборони Китаю

Зникнення Лі Шанфу викликало питання серед регіональних дипломатів

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який понад два тижні не з'являвся на публіці, опинився під слідством за підозрою у корупції. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на десять осіб, знайомих зі справою.

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Розслідування щодо Лі Шанфу стосується закупівлі військового обладнання. Reuters не змогло отримати детальну інформацію про те, які саме закупівлі обладнання перебувають під пильною увагою.

Під слідством також перебувають вісім високопоставлених чиновників з підрозділу закупівель китайської армії, який Лі очолював з 2017 по 2022 рік.

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Розслідування проводить потужна дисциплінарна інспекційна комісія збройних сил.

Як повідомлялося, міністр оборони КНР Лі Шанфу не з'являвся на публіці два тижні і раптово відмовився від зустрічі з керівниками оборонних відомств В'єтнаму. Лі повинен був взяти участь у щорічній нараді з питань співробітництва в галузі оборони, яку В'єтнам проводить на своєму кордоні з Китаєм 7-8 вересня, але зустріч була відкладена після того, як Пекін повідомив Ханою за кілька днів до заходу, що міністр нездоровий.

Зникнення Лі Шанфу викликало питання серед регіональних дипломатів і користувачів соціальних мереж про його місцезнаходження.

Різке скасування поїздки Лі відбулось після незрозумілої заміни колишнього міністра закордонних справ Цинь Гана, який також довго був відсутній на публіці, і також після перестановок у керівництві елітних Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

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Цікаво, що міністром оборони Китаю Лі Шанфу було обрано у березні 2023 року. Призначення 65-річного генерала затвердили Загальнокитайські збори народних представників. Він ще із 2018 року перебуває під санкціями США за те, що купив у російського «Рособоронекспорту» бойові літаки та обладнання.

Нагадаємо, востаннє колишній глава МЗС КНР з'являвся на публіці 25 червня – тоді він провів зустріч із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком у Пекіні.