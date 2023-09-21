Шифрувалася у перуці й окулярах: у Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Жінку було викрито і через таку «позакласну роботу» звільнено із посади

У Німеччині вчителька початкових класів працювала ведучою правоекстремістського пропутінського YouTube-каналу Compact TV. Вона вигадала собі нове ім'я, а щоб її не впізнали, вдягала перуку та окуляри. Про це пише німецьке видання t-online.

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Повідомляється, що 29-річна вчителька початкових класів у школі в районі Меркіш-Одерланд «відпрацьовувала» на ультраправий канал, який час від часу поширював російську пропаганду та теорії змови, підбурюючи громадян проти уряду, мусульман та євреїв. У кадрі вона з'являлася у перуці та вдягала окуляри.

Маскування жінці не допомогло. Її викрили і через таку «позакласну роботу» звільнили з посади.

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Днями німецька газета Tagesspiegel опублікувала розслідування щодо вчительки Елізи В., яка вела програму як Анна Шнайдер в етері Compact TV. Вона розповідала про «єврейську змову» та діяльність масонів, а наприкінці січня востаннє відпрацювала як ведуча і оголосила що переходить на «роботу своєї мрії».

Після цього вона з’являлась на заходах правих екстремістів і представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Управління з питань захисту конституції Бранденбургу, яке є контррозвідувальним органом, повідомило, що YouTube-канал Compact TV, де працювала Шнайдер, поширює теорії змови та сприяє поваленню влади.

Раніше повідомлялося, у Німеччині колишній співробітник розвідки працював на росіян та передавав їм інформацію про HIMARS та системи ППО IRIS-T в Україні. Генеральна прокуратура ФРН звинуватила колишнього керівника підрозділу німецької розвідувальної служби BND Карстена Л. у тому, що він працював на російську розвідку разом зі своїм посередником Артуром Є. Обох чоловіків було затримано ще у 2022 році.