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Суд визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка демократа Летіші Джеймс політично мотивований, й планує оскаржити рішення судді

Суд у Нью-Йорку визнав, що колишній глава Сполучених Штатів, Дональд Трамп, може бути причетним до шахрайства, пов'язаного з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів. Про це інформує Bloomberg.

Суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, порушеній генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс проти самого Трампа, його дітей – Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization.

Рішення судді, яке у правовій системі США відоме як summary judgement, відповідає на попереднє клопотання генпрокурорки штату Нью-Йорк і відкриває можливість притягнення Трампа до відповідальності в наступних етапах судового процесу, що розпочнеться 2 жовтня.

Водночас Трамп стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка демократа Летіші Джеймс політично мотивований, й планує оскаржити рішення судді.

Окрім цього суд наказав застосувати санкції проти адвокатів Трампа за наведення аргументів, які він раніше відхиляв. Кожному з адвокатів необхідно виплатити по 7500 доларів.

У вересні 2022 року генеральна прокурорка штату Нью-Йорк, Летиція Джеймс, подала позов у цивільній справі, що стосується незаконних дій колишнього президента США у сфері нерухомості.

Вона просить суд встановити постійну заборону для Дональда Трампа та його дітей на зайняття керівних посад у компаніях штату. Також вимагає заборонити їм протягом п'яти років купувати нерухомість та зобов'язати відповідачів відшкодувати банкам завдані збитки на суму 250 мільйонів доларів.

Схематичне ухилення від оплати податків є однією з семи обвинувачень, які прокурор Летиція Джеймс пред'явила. На наступних етапах судового процесу розглядатимуться інші обвинувачення, зокрема фальсифікація корпоративних документів та надання неправдивої фінансової звітності, а також вимога щодо відшкодування збитків.

Важливо зазначити, що розслідування щодо діяльності бізнес-імперії Трампа стало відомим у 2019 році після публікації The New York Times розслідування щодо його ухилення від сплати податків. Згідно з цим розслідуванням, компанії, що належать Трампу, ухилялися від оподаткування та не сплачували податки в бюджет штату Нью-Йорк, де вони були зареєстровані.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Дональд Трамп просив суд зняти з нього кілька кримінальних звинувачень у справі про втручання у вибори в Джорджії 2020 року. 

Теги: прокурор бізнес Дональд Трамп нерухомість санкції

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