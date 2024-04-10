Волинянка, яка побила поліцейських сіла до в'язниці

За даними слідства, обвинувачена вдарила по обличчю правоохоронців

Суд визнав винною жительку селища Ратне на Волині в побитті двох поліціянтів та на два роки відправив її за ґрати. Про це йдеться у рішенні Ратнівського районного суду, пише «Суспільне Луцьк».

Інцидент стався у жовтні 2023 року під час проведення обшуку у квартири жінки. Речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич зазначила, що сина 56-річної жительки підозрюють у вчиненні наркозлочинів.

За даними правоохоронці, обвинувачена схопила поліцейську за волосся та вдарила по обличчю, щоб перешкодити слідчим діям. Далі вона схопила за одяг заступника начальника слідчого відділення поліції селища Ратне, вдарила його по обличчю та схопила за вухо.

Натомість у суді жінка заперечила, що завдала якихось тілесних ушкоджень працівникам поліції. Однак суд проігнорував показання жінки, оскільки вони спростовувалися свідченнями потерпілих, свідка, даними з камер поліції та висновками судово-медичних експертиз.

Зрештою, волинянку суд визнав винною у порушенні ч. 2 статті 345 Кримінального Кодексу України, а саме в погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу, та призначали два роки позбавлення волі. До кінця квітня жінка ще має можливість оскаржити це рішення.

Нагадаємо, Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). За матеріалами справи, 29 березня цього року жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і за допомогою дерев’яної палиці пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові.

До слова, 46-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викликала поліцію. Вона забула, де поклала ключі від квартири.