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Росія піднімає ціни на алкоголь: усьому виною «санкції, які не діють»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росія піднімає ціни на алкоголь: усьому виною «санкції, які не діють»
У російському мінфіні аголосили на впливі зовнішніх обмежень, подорожчанні імпортного обладнання
фото з відкритих джерел

Росіянам піднімуть ціни на горілку та коньяк через подорожчання імпортного обладнання

Російський уряд приготувався підвищити з 1 червня 2024 року мінімальні роздрібні ціни на горілку, коньяк, бренді та лікеро-горілчані вироби. Це випливає із проєкту наказу міністерства фінансів РФ, який було опубліковано на порталі правової інформації. Про це повідомляє The Moscow Times. 

Передбачається, що мінімальна ціна 0,5 л горілки зросте з 281 до 299 руб., Бренді - з 375 до 403 руб., А коньяку - з 517 до 556 руб.

Міністерство обґрунтувало необхідність підвищити ціни зростанням інфляції, підвищенням ставок акцизів на алкогольну продукцію міцністю понад 9 градусів, а також збільшенням витрат під час виробництва алкогольної продукції.

Ринок продовжує функціонувати в рамках мінімальної ціни, встановленої у січні 2023 року, тоді як темпи інфляції за рік становили 7,5%, наголосили у Мінфіні.

Крім того, у відомстві наголосили на впливі зовнішніх обмежень, подорожчанні імпортного обладнання, витратних матеріалів і комплектуючих, а також зростання курсу долара до рубля — на 24% рік до року.

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Яе повідомлялося раніше, продажі спиртних напоїв у Росії стали рекордними в 2023 році, випливає з даних Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків. Без урахування пива та сидру росіяни купили у магазинах 229,5 млн дал (декалітрів) такої продукції. Це на 4,1% більше, ніж у рекордному 2022-му (220,4 млн дал),  пишуть росЗМІ. 

Більше половини від цього обсягу (116,3 млн дал) склали напої міцністю понад 9 градусів: їх продаж збільшився на 2,8% рік до року. Найбільшою популярністю користувався коньяк (13,9 млн. дал), що продемонстрував зростання 9,4%. Також були затребувані джин, віскі, ром, текіла (зростання 14,6%, до 12,7 млн ​​дал) та лікеро-горілчані вироби міцністю понад 25 градусів (зростання 20,8%, до 14 млн дал). Обсяг споживання горілки практично не змінився, знизившись лише на 0,8% – до 75,6 млн. дал.

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Окремим пунктом ідуть вина. На 5,8% – до 56,5 млн дал  – збільшилися прадажі виноградних вин. Також росіяни купили 21,7 млн ​​дал ігристих та 1,2 млн дал лікерних вин (зростання 8,3% та 58,8% відповідно). Плодово-ягідна алкогольна продукція показала зростання 25,6%, до 12,7 млн ​​дал, виноградовмісні напої з етиловим спиртом – 25,1%, до 1,9 млн дал.

До слова, Росії після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році почала збільшуватися кількість людей з діагнозом «алкогольна залежність». Це випливає із даних Росстату, опублікованих у збірнику «Охорона здоров'я в Росії-2023», пишуть росЗМІ. 

Теги: росія санкції алкоголь

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